Galeria "Wozownia" w Toruniu ma nowego dyrektora. Ma być więcej wystaw fotografii i nadal sporo młodych artystów

Galeria "Wozownia" w Toruniu nadal ma wspierać młodych

Nowy dyrektor "Wozowni" nie ukrywa, że jednym z większych wyzwań, które przed nim stoją to przyciągnięcie większej liczby artystów i odwiedzających galerię. - Młodzi ludzie mają ogromny potencjał i dużo energii do tworzenia. Trzeba ich tylko odnaleźć i stworzyć im odpowiednie warunki. Z każdego środowiska da się wyłuskać coś ciekawego - zapewnia.

W "Wozowni" ma powstać także młodzieżowa rada galerii. - To coś na kształt ciała doradczego, ale też zapewniającego kontakt z młodymi odbiorcami sztuki. Musimy wiedzieć, jakie są ich potrzeby, co lubią oglądać, co pragną tworzyć, ale też co by chcieli zobaczyć ze strony swoich rówieśników. Być może przyniesie to bardzo fajne owoce - ocenia dyrektor galerii.