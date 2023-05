Gdy jechali na pogrzeb, zgubili trumnę. "Nie doszło do znieważenia zwłok" - ustaliła prokuratura

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Do tego niecodziennego i przykrego wydarzenia w Golubiu-Dobrzyniu doszło 24 kwietnia. W biały dzień, na skrzyżowaniu ulic, pojawiła się... trumna. Wezwano policję. Jak się okazało, trumna ze zwłokami wypadła z karawanu, który podążał na uroczystości pogrzebowe do jednej z miejscowości poza miastem. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia i filmiki obrazujące zajście - ustalenie, o jaki zakład pogrzebowy chodzi nie było problemem.

Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu sprawdzali, czy nie doszło w tym przypadku do znieważenia zwłok. To przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jej pozbawienia (do lat 2). Właściciele zakładu pogrzebowego takich konsekwencji nie muszą się jednak obawiać - prokuratura wydała decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa "wobec braku znamion czynu zabronionego". Dlaczego?