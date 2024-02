Gdzie mają swoje biura parlamentarzyści z okręgu toruńsko-włocławskiego?

Adresy można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych Sejmu i Senatu. Przypomnijmy, że do tego pierwszego z naszego okręgu dostało się pięciu przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, czterech z Koalicji Obywatelskiej, dwóch z Trzeciej Drogi i po jednym z Lewicy oraz Konfederacji.

Biuro to obowiązek

Siedziba biura poselskiego nie może być co do zasady usytuowana na terenie nieruchomości stanowiącej własność posła lub członka jego rodziny bądź nieruchomości, do której przysługuje im inny tytuł prawny.