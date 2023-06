Gorąco w pracy? To musi zrobić Twój szef! To Twoje prawo

Problemy pracy upale

Nie ma najmniejszej nawet wątpliwości, że praca w upale nie należy do najłatwiejszych. Wymęczenie, pot, brak energii, ospałosć - to wszystko mocno rzutuje na funkcjonowanie pracowników. Każdy pracodawca powinien mieć tego świadomość. Wysokie temperatury obniżają wydajność pracy, ale przede wszystkim wpływają na bezpieczeństwo wykonywania zadań. W przypadku pracodawców oznacza to nałożenie określonych obowiązków, które zostały opisane w kodeksie pracy. Dotyczą one bezpośrednio bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy również uwzględniają to, jakie panują warunki pracy, czyli np. pojawienie się upałów.