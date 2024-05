Toruń. Krwawy sylwester na Popiela. Ukrainiec chciał zabić narzeczonego siostry. Jest wyrok! "Kara zbyt surowa" - mówi obrońca

Brutalny sutener z Torunia apeluje! Sąd: Piotr D. zmuszał kobiety do prostytucji

Piotr D. prowadził w Toruniu seksbiznes, zmuszał kobiety do prostytucji, a do tego dokonał rozboju - uznał Sąd Okręgowy w Toruniu i skazał go na 5 lat...