Hitowe zabawki epoki PRL-u. Tym bawiliśmy się w dzieciństwie! Pamiętacie? [zdjęcia]

Zabawką mogło być wszystko

Przy wspominaniu PRL-u i dzieciństwa nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, że w tym czasie dzieci potrafiły bawić się absolutnie wszystkim. Niepotrzebne były niesamowite gadżety, a potęga wyobraźni sprawiała, że zwykły patyk, szyszka czy kamyk mogły zastąpić wymyślne, współczesne zabawki. Oczywiście, nie oznacza to, że dzisiaj dzieci tak się nie bawią, niemniej jednak kiedyś było to częstsze i niejako wymuszone okolicznościami.

Najpopularniejsze formy zabawy z PRL-u

Z zasady czas PRL-u, podobnie jak jeszcze lata 90. oraz początek XXI wieku charakteryzowały się tym, że dzieci przede wszystkim bawiły się na dworze. Jednak wraz z rozwojem technologii, również telewizji - choć największe znaczenie miało pojawienie się powszechnie komputerów - doszło do tego, że dzieci rzadziej spędzają czas poza domem. W PRL-u jednak naturalne było to, że dla gromady dzieci placem zabaw były wszelkiego rodzaju budowy, gruzowiska, wysypiska śmieci czy jakiekolwiek inne obszary, które pozwalały na znajdywanie "skarbów". Oczywiście, były też standardowe piaskownice, choć dla starszych dzieci normalne były zabawy na trzepaku.

Jak bawiły się dzieci w PRL-u?

Te zabawki nie były tandetne, ale tworzyły więź!

Właśnie brak przesytu sprawiał, że dzieci miały inne podejście do swoich zabawek. Ukochany miś nawet po stracie ucha nie trafiał do kosza na śmieci. Podobnie lalka bez oka czy samochodzik bez kółka. Każda taka zabawka wciąż nam towarzyszyła - czasem reperowali ją rodzice, czasem wyraźne defekty nie były maskowane. Co więcej, dzisiaj niektórzy powiedzieliby, że tamte zabawki były raczej tandetne, nie da się jednak ukryć, że miały one w sobie moc tworzenia więzi. Zabawki (lalki i misie) były nazywane normalnymi imionami.