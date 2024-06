Idę na wybory, bo... Głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego możemy tylko skorzystać

Do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego zachęcają na naszych łamach kolejne znane osoby. Nie inaczej jest w przypadku przedstawiciela świata sportu - tym razem jest nim Jan Ząbik, wieloletni żużlowiec Stali i Apatora Toruń, następnie znany trener tej dyscypliny sportu, wciąż pracujący z młodzieżą. Znany szkoleniowiec to także postać związana z toruńskim samorządem - od 2010 roku wypełnia mandat radnego miasta Torunia kolejnych kadencji.

- Wybory są bardzo ważne, niezależnie od tego, czy mówimy o tych, które, były akurat niedawno, czyli o lokalnych wyborach samorządowych, a wcześniej parlamentarnych jeszcze z zeszłego roku, czy akurat europejskich, które teraz są przed nami i będą już za kilka dni, w najbliższą niedzielę. Musimy wszyscy pamiętać, że ważny jest głos każdego z nas. Czasami mamy różne poglądy na różne tematy, jak to zwykle bywa, ale wybory polegają przecież na tym, że niezależnie od tego każdy ma możliwość, żeby wziąć w nich udział i zagłosować tak, jak uważa. Idźmy zatem głosować w najbliższą niedzielę, bo wszyscy możemy na tym tylko skorzystać i to pod bardzo wieloma względami i w bardzo wielu różnych sprawach. Jak wiadomo, jestem osobą związaną ze sportem. Sport i polityka nie zawsze się ze sobą łączą, ale starsi zawodnicy dobrze wiedzą i pamiętają, że nie zawsze było nam łatwo, nawet jeśli chodzi o zwykłe starty, bo nie mieliśmy tylu możliwości swobodnego podróżowania, jakie są dzisiaj. Obecnie jest zupełnie inaczej, należymy do Unii Europejskiej, mieszkamy w pięknym europejskim kraju, więc skorzystajmy z możliwości pójścia na głosowanie do Parlamentu Europejskiego w najbliższą niedzielę. Przed nami kolejne ważne wybory i pozostaje mi zachęcić wszystkich, którzy tę moją zachętę przeczytają, żeby w nich wzięli udział zagłosowali - mówi Jan Ząbik.