Toruń. Pożar strawił pawilon na cmentarzu. Pan Franciszek ryzykował życie, chcąc uratować psa. Ruszyła zbiórka na odbudowę

Stracili dobytek z kilku lat pracy

Pan Franciszek z żoną od kilku lat prowadzili pawilon handlowy przy Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu. Sprzedawali w nim kwiaty, znicze czy wkłady. Niedziela, 10 marca miała być dniem takim jak każdy inny. Pan Franciszek wraz z ukochanym psem, Kają, pojechał do pawilonu, by go otworzyć, uporządkować i wystawić towar na stoisko. Na miejscu pojawił się rano. Otworzył elektryczną roletę i wszedł do środka. Zapalił światło, zaczynając pracę. Po około 40 minutach pan Franciszek zauważył, że w pomieszczeniu zaczęło się dymić.