Jar w Toruniu- przyjazne osiedle do mieszkania, choć ma też mankamenty. Jakie?

- Jestem bardzo zadowolona z przenosin na Jar - twierdzi pani Izabela. - Jedyny minus jest taki, że z miejsca, w którym mieszkam, mam dość daleko do sklepu spożywczego. Bywa, że wracam do domu, orientuję się, że czegoś zapomniałam i muszę zejść i samochodem pojechać aż do ulicy Ugory. Nie mogę się doczekać, kiedy powstanie tu zapowiadane Polo. Poza tym są same plusy. Mam gdzie parkować, jest czyściutko, dużo zieleni. Po drugiej stronie jest staw, można nad nim odpocząć na leżakach. Jeżdżą autobusy, za chwilę będą tramwaje. Być może inaczej oceniałabym to osiedle, gdybym miała małe dzieci, ale moje są już na tyle dorosłe, że same jeżdżą do szkoły. Wiem jednak, że mieszkańcy, a jest tu zdecydowana przewaga młodych ludzi, narzekają na brak podstawówki. Jest za to żłobek, duże przedszkole i ładne, duże place zabaw.