Miasto zaprasza na piknik z okazji otwarcia tramwajowej linii na Jar w Toruniu

Hasło przewodnie wydarzeń to „Załaduj się dobrą energią!”

Linia tramwajowa na Jar w Toruniu otwarta na czas

W miniony wtorek władze miasta wraz z dziennikarzami uczestniczyły w objeździe linii tramwajowej na północ Torunia. Większość prac jest już na ukończeniu. Nie ma zagrożenia niedotrzymania terminu 1 września, na kiedy zaplanowano otwarcie nowej trasy. Będą na niej dwie linie tramwajowe, każda z nich będzie kursowała w godzinach szczytu co 20 minut. Będą to linie numer 3 i 6. Ta pierwsza połączy Jar z pętlą "Motoarena", druga - z pętlą "Olimpijska" na osiedlu Na Skarpie.

W Toruniu trwa Festiwal Teatrów Ulicznych. Co nas czeka?

Nie tylko nowe torowiska w Toruniu

W regionie 16 000 osób pracuje w ciężkich warunkach. To najniebezpieczniejsze firmy

Torunianka Agata Wendorff w finale Miss Polski. To już w ten weekend!

Samo otwarcie nowej linii tramwajowej nie ograniczy się do jednego dnia. Wcześniej młodszych i starszych miasto zaprosi do udziału w konkursach i zabawach, zaś po uroczystości, aż do 1 września (dnia uruchomienia regularnych kursów) MZK będzie zaznajamiać torunian z nową trasą.