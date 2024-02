-Tylko na krótkim odcinku od ulicy Mickiewicza, przez Sienkiewicza do przystanku tramwajowego przy ul. Bydgoskiej naliczyłem takich dewastacji kilkanaście. A przecież to tylko część "dokonań" tych pseudikibiców w naszej okolicy - mówi pan Tomasz, który zrobił też zdjęcia zniszczeń. - Myślę, że dla prawdziwych kibiców Elany to "wiocha i siara". Jeśli ktoś na tych pseudokibiców może mieć wpływ, to chyba tylko kibicowska starszyzna. Lokalny patriotyzm tak nie wygląda...