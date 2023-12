Jesteś z rocznika między 1949 a 1968? Bez tego dokumentu możesz nie dostać emerytury

Prawo do wcześniejszej emerytury przysługuje w Polsce osobom, które wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie ustawa, która pozwoli przejść wcześniej na świadczenie tym osobom, które po raz pierwszy podjęły pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 1 stycznia 1999 roku.

Prace w szczególnych warunkach, to zawody związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Są to takie zawody jak górnik, hutnik, ale nie tylko. Dotyczy to także np. rybaka morskiego czy pracownika sprawującego opiekę w domu opieki społecznej nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną.

Pracujące w takich warunkach osoby mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę najczęściej 5 lat przed standardowym wiekiem emerytalnym, a w szczególnych przypadkach i wcześniej.

Kto na wcześniejszą emeryturę

Emerytura przed uzyskaniem wieku emerytalnego jest regulowana przez ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć osoby, które, jak czytamy na stronie biznes.interia.pl, wykonują jedną z dwóch prac: szczególnie istotną z punktu widzenia państwa (np. sędziowie, kolejarze czy policjanci), ale także pracę wykonywaną w szczególnych warunkach (np. górnicy, hutnicy). Nowe przepisy dotyczą też kierowcy autobusu, trolejbusu oraz motorniczego tramwaju w transporcie publicznym oraz ratownika medycznego.

Aby starać się o wcześniejszą emeryturę trzeba spełnić kilka przesłanek wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. osiągnąłeś wiek emerytalny - jest on różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

masz 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych) i możesz to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,

masz wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - jest on różny w zależności od rodzaju pracy - i możesz to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,

nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo złożyłeś wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na twoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

Warunki, które trzeba spełnić

Obecnie kwestia wcześniejszej emerytury dotyczy osób urodzonych w latach 1949-1968. Z wcześniejszej emerytury będą mogły skorzystać osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, mają okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat oraz osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat w przypadku mężczyzn.

Ponadto z wcześniejszej emerytury będą mogły skorzystać osoby, które mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn, przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze co najmniej przez 1 dzień, a także osoby, które po 31 grudnia 2008 roku wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze z ustawy o emeryturach pomostowych, co najmniej przez 1 dzień.

Wniosek o wcześniejszą emeryturę

Jeśli ubiegasz się o wcześniejszą emeryturę, musisz przygotować odpowiedni wniosek. Aby jednak go wypełnić, jak czytamy na stronie interia.pl, pracownik musi mieć w świadectwie pracy zaznaczone, że faktycznie wykonywał pracę w warunkach uprawniających do wcześniejszej emerytury.

Taki zapis przysługuje tylko pracownikom zawodów, które znajdują się w oficjalnym spisie zawodów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że należy też pamiętać o odpowiednim momencie złożenia wniosku. Papiery dostarczyć trzeba najpóźniej na dzień przed datą swoich 60. urodzin w przypadku kobiet lub 65. urodzin, jak miejsce ma to w przypadku mężczyzn.