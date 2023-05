Kamery na Toruń. Oto widok na żywo z różnych kamer w Toruniu [live, online]

Kamery na Toruń ONLINE - Rynek Staromiejski

Obok ratusza usytuowany jest pomnik Mikołaja Kopernika. To tutaj zwykle rozpoczynają się wszelkie wycieczki po mieście. To także jeden z najsłynniejszych symboli Torunia.

Rynek Staromiejski to główny plac średniowiecznej starówki Torunia. Znajduje się tu m.in. zbytkowy ratusz, czyli jeden z najwspanialszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej w środkowej Europie.

Pierwsza opisywana kamera swoim obiektywem obejmuje właśnie Rynek Staromiejski . Dzięki niej możemy zobaczyć fragment ratusza oraz wspomniany pomnik Mikołaja Kopernika. To jednak nie wszystko. Widok z tej kamery obejmuje przede wszystkim główną ulicę starówki, czyli ul. Szeroką. Dostrzec możemy także fragment ul. Chełmińskiej.

Kamery na Toruń ONLINE - Panorama Torunia

Panorama Torunia prezentuje się wyjątkowo we wszystkich porach roku. Każdy turysta, który planuje odwiedzić Toruń, powinien udać się na lewy brzeg Wisły, by zobaczyć panoramę Torunia na własne oczy. Ten urokliwy widok z pewnością zrobi wrażenie na wszystkich. Dla tych, którzy akurat nie mogą sami udać się na punkt widokowy pozostaje śledzenie KAMERY NA ŻYWO Z WIDOKIEM NA PANORAMĘ TORUNIA.

Kamery na Toruń ONLINE - Aleja Jana Pawła II i Czerwona Droga

Aleja Jana Pawła II to szosa, która prowadzi na most drogowy im. Józefa Piłsudskiego. Patrząc na kamerę, skierowaną na tę ulicę, możemy w łatwy sposób określić, czy aktualnie są tutaj korki. Jeżeli widzimy wzmożony ruch, lepiej pomyśleć o innej drodze na lewobrzeże. Możemy np. wybrać most gen. Elżbiety Zawackiej.