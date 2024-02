Toruń. Nowa restauracja przy Rynku Staromiejskim 25! Włoska pizza w "Autentica"

Rynek Staromiejski 25 w Toruniu to prestiżowa lokalizacja - nikt nie ma co do tego wątpliwości. To właśnie tutaj, w byłej siedzibie Informacji Turystycznej ruszył nowy lokal gastronomiczny. W zabytkowej przestrzeni wynajętej od miasta prywatny inwestor uruchomił restaurację „Autentica”.