Kamionki przed sezonem. Jezioro, plaża i remonty. Zobacz, jak teraz wygląda w ośrodku w Kamionkach mf

Letni sezon zbliża się wielkimi krokami. Część torunian, jak co roku, wybierze się nad jezioro do Kamionek. Już teraz, gdy tylko na dworze jest cieplej, do najpopularniejszego podtoruńskiego kąpieliska zjeżdżają się spragnieni odpoczynku mieszkańcy. Część korzysta ze słońca na plaży. Inni już kąpią się w jeziorze. Ci, którzy mają letniskowe domki także przygotowuję je do sezonu.