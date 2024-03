Kandydat na prezydenta Torunia ma pomysł, jak zaoszczędzić fundusze na most

Kluczowe znaczenie miałaby tu mieść Droga Krajowa nr 15 podniesiona do rangi ekspresówki. Należałoby ją poprowadzić od węzła z trasą S10, przez planowany Most Zachodni i dalej na północ, by w okolicach Piwnic skręciła na wschód i wróciła na ślad obecnej "Piętnastki" gdzieś w rejonie Rogowa bądź Rogówka. Aby jednak o tym myśleć trzeba wpisać inwestycję do programu budowy dróg krajowych.