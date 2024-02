Kawa i ciastko wiśniowe? Tylko w toruńskich lokalach z serialem "Miasteczko Twin Peaks"

Pomiędzy 19 a 25 lutego miłośnicy twórczości Davida Lyncha będą mieli okazję do świętowania. To zwyczajowo czas kiedy jednoczą się wszyscy fani serialu jego autorstwa pt. "Miasteczko Twin Peaks". Czemu akurat wtedy? Bo w drugiej połowie lutego agent Cooper, główny bohater serialu przybywa do tytułowego miasteczka, dając początek jednej z najbardziej ikonicznych serii telewizyjnych lat 90. Ten niekonwencjonalny kryminał skupiający się wokół niewyjaśnionej śmierci Laury Palmer debiutował na srebrnym ekranie w 1990 roku dwoma sezonami i powrócił nań triumfalnie po przeszło 25 latach, by zamknąć ostatecznie historię jego bohaterów.