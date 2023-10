Kierownicy sklepów i kasjerzy pilnie poszukiwani do pracy w Toruniu! Zarobki jesienią? Oto konkrety na październik 2023

Handel w Toruniu pilnie potrzebuje pracowników i to na różne stanowiska. Tylko sieć Aldi szuka kierowników do czterech sklepów. Wiele ofert pracy mają też jednak Biedronka, Polo Market, Hebe, Rossmann i inni. Ile płacą? Zobaczcie aktualne oferty z października 2023.

OBEJRZYJ: Park Tysiąclecia w Toruniu. Mamy się czym pochwalić!

Tylko sieć Aldi poszukuje właśnie kandydatów na 4 kierownicze stanowiska w Toruniu. Chodzi o kierownika i trzech zastępców sklepów przy ul. Legionów 222A. Wapiennej 1 i Szosie Lubickiej 1.

Praca w Toruniu. Czego oczekuje sieć Aldi i ile płaci swoim pracownikom?

Od kierowników i zastępców swoich sklepów ten pracodawca oczekuje wykształcenie min. średniego, doświadczenie w branży handlowej oraz w obsłudze klienta, doświadczenie w zarządzaniu zespołem oraz gotowości do pracy na zmiany i w weekendy. Co natomiast Aldi oferuje? W lipcu br. według zapowiedzi tej sieci handlowej wzrosły zarobki pracowników. Poczatkujący sprzedawcy mogą liczyć na pensje od 3860 do 4410 zł brutto. Sprzedawcy z trzyletnim stażem na wynagrodzenie od 4260 do 4810 zł brutto. Natomiast kierownicy sklepów zarabiają od 6110 do 7910 zł brutto, w zależności od doświadczenia.

To jednak nie wszystko. W ogłoszeniach rekrutacyjnych Aldi gwarantuje także: podwyżki stażowe (pierwsza już po roku pracy), kartę przedpłaconą z comiesięcznym zasileniem (do wykorzystania w sklepach Aldi), benefity dla pracownika i jego rodziny oraz bonus finansowy – "jeśli polecisz pracownika do Aldi".

Zainteresowani pracą na wymienionych kierowniczych stanowiskach aplikować mogą np. poprzez portal OLX. Identycznie zresztą jak w przypadku innych opisywanych w tym tekście ofert pracy.

Lidl, Biedronka, Polo Market i Torimpex też rekrutują do pracy. Ile oni płacą?

Kasjerów i sprzedawców potrzebuje wiele sklepów w Toruniu. W październiku rekrutuje np. siec Lidl do sklepu przy ul. Gdańskiej 7. Kasjerom oferuje zarobki rzędu 4350 - 4800 zł brutto. Poza tym gwarantuje w ogłoszeniach: "umowę o pracę na min.12 miesięcy oraz gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczna i ubezpieczenie na życie, bezpłatną aplikację do nauki języków obcych, kartę Multi Sport, bony na święta, paczki dla dzieci, a także wyprawki szkolne i dla maluszka". Do tego zapewnia swoim pracownikom bezpłatny i anonimowy dostęp do porad prawnych, finansowych i psychologicznych.

Biedronka w Toruniu ma chyba największe potrzeby kadrowe. Obecnie szuka pracowników między innymi do sklepów przy ulicach: Łódzkiej 116A, Łyskowskiego 24, Teligi 7, Szosy Chełmińskiej 53 czy Poznańskiej 180. Ile zarabiają teraz pracownicy Biedronek? Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w Biedronce, zarabia od lipca 2023 roku nie mniej niż 4050 zł do 4400 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat, to od 4200 zł do 4650 zł brutto. Magazynier z najmniejszym stażem natomiast może liczyć na 4400 - 4700 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 5050 - 5350 zł brutto. Po trzech latach stawki te zwiększają się do poziomu 4850-5150 zł brutto i 5350-5650 zł brutto.

Kolejne oferty pracy w handlu w Toruniu mają Polo Market i Torimpex. Pierwsza siec potrzebuje pracowników m.in. do sklepów przy ul. Bażyńskich i Gagarina. Oferuje wynagrodzenie podstawowe plus premię miesięczną i dodatek motywacyjny, a także pakiety socjalne, zniżkową karte "Benefit", bony na święta i wyprawki dla dzieci (dla pierwszoklasistów).

Torimpex natomiast szuka kasjerów np. do sklepu przy ul. Okólnej. Ta lokalna sieć handlowa oferuje wolne wszystkie niedziele, wynagrodzenie w wysokości 3600 zł brutto plus premię regulaminową i uznaniową, pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz świadczenia socjalne.

Jest praca także w sklepach drogeryjnych Hebe i Rosmanna w Toruniu

Głód rąk do pracy odczuwają również w Toruniu sklepy drogeryjne. Sieć Hebe potrzebuje np. pracowników w sklepie w galerii Copernicus. Czym kusi kandydatów do pracy? W anonsach wylicza, że jest to cały pakiet korzyści: "Umowa o pracę bez okresu próbnego, stabilizacja finansowa i premia za dobre wyniki, elastyczne godziny pracy, kafeteria benefitów, dopłaty do karty Multisport, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie, zapomogi i nieoprocentowane pożyczki".

Rossmann z kolei ma w Toruniu pracę na przykład w sklepach przy ul. Olsztyńskiej 8. Ta sieć kusi tak: "Wyjątkowe benefity: rodzinne wyjazdy, wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych, Klub Zwierzaka – Pet Help, Pakiet Kultura z dostępem do topowych platform jak NETFLIX, Empik Go, becikowe, kolonie, wyprawka szkolna".

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu Sieć zapewnia, że to nie wszystkie bonusy. Po więcej szczegółów odsyła na stronę internetową. Znajdujemy tutaj np. pożyczki na preferencyjnych warunkach na zakup czy remont mieszkania, 7-dniowe pobyty dla rodzin z pracownikami w domkach firmowych nad morzem, w górach lub na Mazurach, zabawy karnawałowe dla dzieci, paczki świąteczne... Poza tym sieć kusi darmowym dostęp do platformy językowej e-tutor dla pracowników i jego bliskich bliskich (języki angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski) oraz "największym w Polsce, firmowym programem rozwoju pasji – windsurfing, snowboard, nurkowanie, skutery wodne, latanie dronem, wyprawy górskie i wiele innych".

Jysk oferuje 4300 zł brutto pensji, ale także rabaty i ciekawe benefity

Jysk to kolejna sieć, która szuka pracowników. Przy okazji rekrutacji do sklepu w Toruniu firma zdradziła, co dokładnie oferuje sprzedawcom. Pensja podstawowa może nie robi wrażenia - to 4300 zł brutto. Do tego jednak jest system premiowania oparty na wynikach sprzedażowych.

A benefity? To np. finansowe świadczenia świąteczne, wolna Wigilia, prywatna opieka medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego NNW, a także "atrakcyjna oferta wynajmu domków letniskowych w Danii". Poza tym sieć zapewnia pracownikom 20 proc. rabatu pracowniczego na zakup produktów we wszystkich sklepach JYSK i spółkach Lars Larsen Group. Jysk kusi jeszcze finansowymi nagrodami jubileuszowymi oraz "wewnętrznymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami". Kandydatów do pracy zapewnia, że daje możliwość rozwoju w oparciu o jasną ścieżkę kariery – 80 procent stanowisk kierowniczych obejmują pracownicy z awansów wewnętrznych.