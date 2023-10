Śmierć młodych torunian w BMW na A2 pod Łodzią. 19-letnia Martyna N. będzie oskarżona! Usłyszała zarzuty. Nie przyznaje się do winy

Odpowie za śmierć dwojga młodych torunian w BMW. Nie przyznaje się do winy

Do tego dramatu doszło 7 stycznia br. na autostradzie pod Łodzią. BMW nagle odbiło w lewo, otarło się o mercedesa, a potem dachowało. Przeżyła tylko kierująca autem 19-latka, uczennica II LO w Toruniu, a jej dwoje młodych pasażerów zmarło. Dziewczyna prawo jazdy miała od zaledwie kilku tygodni. Śledztwo w tej sprawie - w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - kończy właśnie Prokuratura Rejonowa w Brzezinach (okręg łódzki).

-19-letniej Martynie N. postawiliśmy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, wskutek którego zmarły dwie osoby. Jeszcze w październiku skierujemy akt oskarżenia przeciwko tej osobie do Sądu Rejonowego w Brzezinach - przekazuje "Nowościom" prokurator Anna Witkowska-Czapnik kierująca Prokuraturą Rejonową w Brzezinach.

Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli sąd uzna Martynę N. za winną i wymierzy jej karę nieprzekraczająca 1 roku więzienia, wówczas może zastosować warunkowe jej zawieszenie na okres próby.

- Martyna N. nie przyznała się do winy. Odmówiła składania jakichkolwiek wyjaśnień. Miała do tego prawo i z niego skorzystała - mówi prokurator rejonowa. Dodając, że śledczy również mają świadomość tego, iż cała sprawa to olbrzymia tragedia dla obu stron: ofiar wypadku i ich rodzin oraz samej 19-letniej kierującej.