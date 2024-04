Klucz do sukcesu Fundacji Światło to wiara i miłość. W czwartek przypada Ogólnopolski Dzień Pacjenta w Śpiączce.

Do fundacji Światło trafiają osoby w śpiączce z całej Polski. Podopieczni są pod opieką wykwalifikowanego personelu, który stale bodźcuje ich zmysły – rozmową, dźwiękami, dotykiem, zapachem. Jeśli zauważa się reakcję, podejmuje się kolejne kroki, które mogą przynieść to, czego tak bardzo wszyscy pragną – wybudzenie.

– Zmysły są ważne. Nasze „Śpiochy” czują. To trzeba zawsze sobie uświadamiać. Uświadamiamy też to rodzinie. Ich dotyk jest najważniejszy, bo jest znany – mówi Janina Mirończyk. – Rodzina często widzi więcej niż my, dlatego liczy się nasza stała współpraca. Wszyscy czujemy niedosyt, ale to on nas napędza do kolejnych działań.