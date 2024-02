Toruń. Konserwator w Parku Miejskim. Zajmie się zabytkową ławką

Trudny los historycznego siedziska w toruńskim Parku Miejskim

Z czasem ławka Schillera trafiła w inne miejsce na Bydgoskim Przedmieściu - do Ogrodu Zoobotanicznego przy ulicy Bydgoskiej. Tam popadała w zapomnienie. W roku 2004, po renowacji, ławka wróciła do Parku Miejskiego. Została ustawiona przy jego głównej alei, na przedłużeniu ulicy Rybaki, w niedużej odległości od kościoła ojców michalitów.

Co z Dębową Górą w Toruniu? Najpierw porządki, potem budowa

Ławka Schillera w Toruniu: brudny i popękany marmur

Ławka została wykonana z biało-szarego marmuru. Znajduje się na niej relief z wizerunkiem Friedricha von Schillera. Pod nim umieszczono nazwisko - "Schiller". To cenny zabytek architektury parkowej.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Rzut oka na obecny stan ławki wystarczy, by stwierdzić, że po latach znów wymaga ona konserwacji. Choćby z powodu brudu. Jej nawierzchnia jest też popękana. W wielu miejscach porastają ją rośliny.

Urząd Miasta, a dokładniej rzecz ujmując - Biuro Miejskiego konserwatora Zabytków, rozpoczęło przygotowania do konserwacji ławki Schillera. To efekt tego, że projekt, w którym przewidziano tego typu prace, został wybrany do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Torunia. Jego wartość oszacowano na 50 tysięcy złotych.