Toruń. Wycinka drzew przy "Uniwersamie". Czy to zapowiedź zmian w zaniedbanym centrum miasta?

Rosną drzewa wysoko, jak plany dotyczące budowy nowego centrum Torunia leżą głęboko. Tak jeszcze kilka dni temu można było powiedzieć patrząc na grunty w sąsiedztwie "Uniwersamu". Aby dopełnić ten opis można by było jeszcze sparafrazować jakiś inny utwór z kanonu polskiej poezji, wspominając w nim o śmieciach oraz wielkim wykopie na tyłach największego kiedyś domu towarowego w byłym województwie toruńskim. Najnowsza historia tych terenów z poezją nie ma jednak nic wspólnego. Od zamknięcia "Uniwersamu" na początku lutego minęło 12 lat. Przez ponad dekadę na gruntach między ulicą Gałczyńskiego i Szosą Chełmińską nie działo się nic. Pełne ręce roboty mieli za to prawnicy, którzy na salach sądowych walczyli o odzyskanie domu towarowego.

Czym się skończyła batalia o "Uniwersam"?

Grunt z "Uniwersamem" był wkładem, jaki do tego przedsięwzięcia wniosła spółka Bresse Pol. Zgodnie z łączącą obie strony umową, dom towarowy został zamknięty i czekał na rozbiórkę. Termin rozpoczęcia budowy był jednak przez IGI przesuwany. Przedstawiciele grupy początkowo tłumaczyli poślizg poszukiwaniami dodatkowych inwestorów, zapewniali jednak, że już prowadzą rozmowy w sprawie najmu powierzchni. Później przestali się odzywać. Nie mogąc się doczekać odpowiedzi od inwestora, zaczęliśmy ich szukać sami. Odkryliśmy między innymi, że IGI obciążyła grunt hipoteką na ponad 11 milionów złotych. Sądowa batalia o odzyskanie obiektu bez hipotecznego obciążenia zakończyła się sukcesem w 2022 roku. Działki Bresse Polu wróciły do właścicieli, zaś pozostałe grunty kilka lat temu kupił od IGI inwestor z Wielkopolski. Miał zamiar pobudować na Chełmińskim Przedmieściu centrum handlowo-biurowe, ale tego nie zrobił.

Dlaczego samosiejki zostały wycięte?

Kilka dni temu porastające te nieużytki samosiejki - niektóre z nich przez lata wyrosły na całkiem spore drzewa - zostały wycięte Jak się dowiedzieliśmy, były to prace porządkowe. Właściciele terenu skorzystali z przepisów, które zezwalają na wycinkę tej wielkości roślin bez zezwolenia. Na temat poważniejszych przedsięwzięć jak dotąd nic nie wiadomo. Skoro już jednak tu jesteśmy, to co z "Uniwersamem"? Jego właściciele, po odzyskaniu nieobciążonej nieruchomości rozważali dwa warianty. Jeden zakładał rozbiórkę budynku i zastąpienie go obiektem handlowo-usługowo-biurowym, drugi adaptację istniejącej zabudowy wraz z zagospodarowaniem pozostałej części działki zgodnie zapotrzebowaniem rynku i aktualnymi standardami budowlanymi.