Koło Gospodyń Wiejskich „Brzoza” obchodzi pięciolecie powstania!

Wspólnie gotują, wspólnie działają

Koło Gospodyń Wiejskich „Brzoza” powstało w 2019 roku. Jego inicjatorką została radna, Jadwiga Pawlikowska. Na początku do współpracy zaprosiła najbliższe znajome z terenu Brzozy, lecz do koła postanowili dołączyć także panowie. W tej chwili członków KGW ma 25. Są to osoby w różnym wieku, które chcą nie tylko gotować, ale przede wszystkim aktywnie spędzać swój wolny czas i przy okazji pomagać innym.

– Uczestniczymy i jesteśmy współorganizatorami festynów, m.in. festyn parafialny w Czerniewicach. Tam również wynajmujemy salę i tam się spotykamy, ponieważ borykamy się z brakiem lokalu – opowiada Jadwiga Pawlikowska. – Bierzemy udział w dożynkach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich. Wspieramy też akcje pomocowe, choćby dla hospicjum czy pomoc dla obywateli Ukrainy.

Spotkania odbywają się w miarę potrzeb i chęci członków Koła. Dostosowywane są także w związku z kalendarzem różnych uroczystości czy świąt, np. Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Wówczas członkowie “Brzozy” przygotowują kiermasze, na których wystawiają różne potrawy czy ozdoby. Koło dba także o to, by nie zapomniano o lokalnej historii, a także troszczy się o to, by wspólna przestrzeń była zadbana, dlatego zdarza się wspólne sprzątanie wsi czy dbanie o cmentarz ewangelicki i miejsce katastrofy kolejowej w Brzozie.