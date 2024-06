Komornik licytuje zabytkowy dwór pod Wąbrzeźnem! Kto kupi te dobra? Kiedyś była tu gorzelnia

Kiedy dwór w Nielubiu będzie licytowany i co dokładnie można kupić?

Co dokładnie jest wystawione na sprzedaż? Trzy działki (nr 179, 180, 185) o powierzchni 16,1 ha oraz cały zespół pałacowo – parkowy z zabudowaniami gospodarczymi. W jego skład wchodzi po pierwsze budynek dworski, mający 873 metrów kwadratowych powierzchni całkowitej. To budynek dwukondygnacyjny, z podpiwniczeniem i strychem.

Kiedy i gdzie odbędzie licytacja? 13 sierpnia o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie. Dodajmy, że licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 270 tys. zł.

Ciekawa historia majątku w Nielubiu

W Nielubiu poza dworem, parkiem i dawną gorzelnią jest też mały cmentarz ewangelicki rodziny von Vogel (cztery krypty). To do niej kiedyś należały opisywane włości. Nielub był majątkiem rycerskim prawdopodobnie już w XIV wieku. Ród von Vogel zarządzał wsią do 1920 roku, potem - do II wojny światowej - wieś należała do Elizy Mattcher.