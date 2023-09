Korekty rozkładów jazdy autobusów. Jak przebiegają roboty na Poznańskiej w Toruniu?

Korekty w rozkładach jazdy autobusów: zmienione godziny odjazdów

Przypomnijmy, że trasa objazdowa na Podgórzu to efekt zamknięcia od weekendu 16/17 września odcinka ulicy Poznańskiej między jej skrzyżowaniem z ulicą Hallera a klasztorem i kościołem franciszkanów. Budowany jest tu lewoskręt w ulicę Prüfferów. Ma on usprawnić ruch w tej części Podgórza. Na czas budowy wprowadzono objazd ulicami Hallera, 63. Pułku Piechoty i Andersa. Z tymczasową trasą, którą kursują autobusy MZK, powstało jednak zamieszanie. W ostatniej chwili zmieniono trasę objazdu dla nich. Kursują także ulicą Drzymały, dzięki czemu nie omijają centrum Podgórza. Tej zmiany nie uwzględniały jednak rozkłady jazdy. Od czwartku 28 września to się zmieni, po korektach przygotowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Na przykład odjazdy autobusów linii nr 10 z pętli "Szubińska" w godzinach porannych w dni nauki szkolnej do 27 września to 4.55, 5.15, 5.33, 6.03, 6.33, 7.00, 7.12, 7.33, 8.03 i 8.33, a od 28 września - 4.52, 5.11, 5.31, 6.05, 6.29, 6.56, 7.06, 7.29, 8.03 i 8.33. Dla linii nr 20 poranne odjazdy od poniedziałku do piątku do 27 września z pętli "Glinki" to 5.04, 5.50, 6.47, 7.13 i 8.17, a od 28 września - 5.00, 5.46, 6.45, 7.10 i 8.14. Korekty dotyczą przede wszystkim godzin szczytu. Ze szczegółami można się oczywiście zapoznać na przystankach autobusowych i stronie internetowej mzk.torun.pl.