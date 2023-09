Toruń. Trwają prace nad panneau Knappa z auli UMK. Instalacja ma wrócić na swoje miejsce w listopadzie

Pierwotnie na UMK planowali, żeby panneau wróciło na swoje miejsce w październiku. Przy takiej liczbie elementów do odrestaurowania okazało się to jednak niemożliwe i dziś uniwersytet podaje, że instalacja wróci na aulę w listopadzie. Na razie instalację na budynku UMK zastąpił billboard, imitujący panneau.

- Od początku sierpnia pracujemy niemal bez przerwy, po 12 godzin dziennie. Na początku szło szybciej, teraz po dwóch miesiącach już nieco wolniej, co jest naturalne przy tego rodzaju pracy. W październiku zaczynają się zajęcia, co też sprawia, że czasu i rąk do pomocy będzie mniej - wyjaśnia dr Zaręba.