"Kuchenne rewolucje" 6 razy w Toruniu. Przetrwała tylko jedna restauracja! "La Nonna Siciliana" ma sukces, inne lokale zniknęły

Magda Gessler i jej "Kuchenne rewolucje" gościły w Toruniu 6 razy. Niestety, bilans tych rewolucji jest smutny. Zdecydowana większość lokali nie odniosła sukcesu, musiała zamknąć drzwi i z niknęła z gastronomicznego krajobrazu miasta. Sprawdziliśmy, co się z nimi stało. Zajrzeliśmy też do jedynej restauracji, która przetrwała i odniosła autentyczny sukces.

"La Nonna Siciliana" - jedyny lokal, który trwa. Magdą Gessler się jednak specjalnie nie chwali...

Ulica Łazienna 24 na starówce - to adres tej restauracji z kuchnią sycylijską. Magda Gessler była tutaj w grudniu 2016 roku. Odcinek z udziałem "La Nonna Siciliana" natomiast wyemitowano w 2017 roku. Ta rewolucja to jedyny sukces w Toruniu - tak to można dziś podsumować.