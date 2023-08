Absolwentka toruńskiego liceum jest jednym z najlepszych uczniów na świecie

19-letnia Oliwia Raniszewska ze Świecia, absolwentka Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu znalazła się na liście 50 najlepszych uczniów/studentów na świecie. Global Student Prize to nagroda przyznawana wyjątkowemu uczniowi, która ma realny wpływ na naukę, życie rówieśników i społeczeństwo. W październiku Oliwia Raniszewska zacznie studia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym - na kierunku lekarskim. Brała udział m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej 2022, programie Adamed SmartUp czy Konkursie Naukowym Explory 2021.

- Jak dowiedziałaś się o tym, że zostałaś finalistką konkursu Global Student Prize?

- Dostałam e-maila. Bardzo się ucieszyłam. Dało mi to wiele motywacji do dalszych działań i cieszę się, że całokształt moich wszystkich aktywności został w taki sposób doceniony.

- Co sprawiło, że zainteresowałaś się naukami ścisłymi?

- Jakimś stopniu zaczęło się to już w szkole podstawowej. Lubiłam też bardzo język polski, ale najbardziej interesowała mnie biologia, przyroda. Gdy byłam dzieckiem rodzice zabierali mnie każdego roku na wakacje w Tatry, gdzie mogłam podziwiać przyrodę. Myślę, że to również wpłynęło na to, że zainteresowałam się tą dziedziną. Później w szkole, na lekcjach biologii,

gdy mogłam dowiedzieć się czegoś więcej o człowieku, stwierdziłam, że to mnie najbardziej "kręci". Wybrałam więc profil biologiczno-chemiczno-matematyczny w liceum. Zaczęłam brać udział w różnych programach, konkursach. Teraz wiem, że z medycyną chciałabym wiązać moją przyszłość.

- Uczestniczysz w projekcie dotyczącym Skin Preventer, czyli inteligentnego systemu wspomagania diagnostyki zmian skórnych. Jak do tego doszło?

- Dowiedziałam się, że jest taka metoda jak sieci neuronowe, która bardzo mnie zaciekawiła. Współcześnie jest szeroko wykorzystywana w różnych dziedzinach, również w medycynie. Okazało się że sieci neuronowe mają bardzo dobrą skuteczność w klasyfikacji obrazów. Trudne choroby skóry są dość powszechne, a do domowej, regularnej kontroli zmian skórnych za bardzo nie mamy sprzętu. Zostałam liderką naszego zespołu i wraz z Wiktorią Sadowską i Bogdanem Jabłońskim, już od ponad dwóch lat rozwijamy ten projekt.

Wykorzystujemy technologię deep learning

Korzystamy przede wszystkim z metod głębokiego uczenia, ale w ostatnim czasie myślimy też nad łączeniem innych metod, testujemy różne parametry, konfiguracje, tak, żeby zwiększać skuteczność. Czeka nas jeszcze długa droga, ale cały czas pracujemy nad projektem i poszerzamy naszą wiedzę z dermatologii.

- Uczestniczyliście w akcji społeczna ,,Zapobiegaj Zamiast Leczyć", która odbyła się w Gdańsku? Na czym polegała?

- Mówiliśmy między innymi o tym, jak poprawnie korzystać ze słońca, że na przykład warto smarować się kremem z filtrem nie tylko w słoneczne dni, ale tak naprawdę codziennie. Rozdawaliśmy na plaży różne bezpłatne broszury, które przygotowaliśmy, gadżety, na przykład krem z filtrem.

- Stworzyliście zbiórkę funduszy na rozwój projektu?

- Jakiś czas temu dostaliśmy grant na rozwój projektu Skin Preventer od Fundacji Empiria i Wiedza, co nam bardzo pomogło, ale i tak prowadzimy zbiórkę. Pomysł, jaki nam się niedawno narodził, będzie się wiązał z dużymi kosztami, stąd pomysł na nią.

- Niedługo zaczynasz studia w Gdańsku. Nie myślałaś o studiach za granicą?

- Chodziło mi to po głowie, ale wydaje mi się, że, po pierwsze, jestem dość związana z moją rodziną i ciężko by mi było widzieć się z nimi raz na rok. Poza tym wydaje mi się, że Gdański Uniwersytet Medyczny jest bardzo dobrą uczelnią. Ma status

Uczelni Badawczej, co mnie bardzo cieszy, bo chciałabym się rozwijać naukowo. Miałam też możliwość przyglądania się pracy lekarzy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Byłam pozytywnie zaskoczona tym, jaką ci ludzie mają pasję, jak są zaangażowani, jak się poświęcają. To było bardzo inspirujące i utwierdziło mnie w przekonaniu, ze decyzja jaka podjęłam, by zostać w Polsce i wybrać Gdańsk, była bardzo dobra.

- W jakim kierunku medycznym chcesz podążać?

- Psychiatria, dermatologia albo ewentualnie pediatria, ale mam jeszcze sporo czasu na decyzję.

- Czym jeszcze, oprócz medycyny, się interesujesz?

- Tańczę od 5. roku życia, chociaż ostatnio mam na to mniej czasu. Bardzo to lubię i kiedy tylko przytrafia się okazja, biorę udział w zajęciach tanecznych. Teraz, gdy mam najdłuższe wakacje w życiu, staram się je jak najlepiej wykorzystać, między innymi podróżując. Sprawia mi to wiele radości. Podróże są taką odskocznią od codziennego życia i wszystkich obowiązków.

- A które miejsce wywarło na Tobie największe wrażenie?

- Lubię bardzo wiele miejsc w Polsce, choćnh Tatry. Myślę. że poza Polską najpiękniejszy, najciekawszy i najbardziej zróżnicowany kraj, jaki poznałam, to Tajlandia. Polecam to miejsce jako cel podróży.

Skończyłaś w tym roku liceum, jak wspominasz czas nauki w nim?

- Z perspektywy czasu bardzo dobrze. Na pewno był to okres mojego intensywnego rozwoju i dał mi wiele pewności siebie, dodał odwagi do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Gdyby ktoś w czasie mojej nauki w szkole podstawowej zapowiedział, że będę w miejsce, w którym jestem obecnie, to bym nie uwierzyła. Oczywiście pojawiały się różne trudności,

ale udało się je przezwyciężyć.