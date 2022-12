Kujawsko-Pomorskie. 300 mln złotych dla beneficjentów programu "Czyste Powietrze"

- Program "Czyste Powietrze" obejmuje termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Przykładowo w budynkach z lat 80. i wcześniejszych, gdzie nie obowiązywały obecne standardy projektowania budynków, koszt termomodernizacji takiego budynku o powierzchni ok. 9-100 mkw. wynosi ok. 177 tys. złotych. Koszt utrzymania takiego budynku to 18 tys. zł rocznie. Zwrot kosztów termomodernizacji bez żadnego dofinansowania nastąpi po 11 latach. A zatem warto skorzystać z dofinansowania 30, 70, lub 90 tys. zł., w zależności od dochodów w ramach programu "Czyste powietrze" - wyliczał Dariusz Wrzos, wiceprezes WFOŚiGW w Toruniu.