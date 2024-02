Kujawsko-Pomorskie. Czarne owce w bankach. Teraz wpadła oszustka z Credit Agricole!

Oszustki z banków

Wyjątkowo bezwzględny oszust pracował w banku Credit Agricole na starówce w Toruniu. Lubiany opiekun klienta tak się nimi "opiekował", że 33 z nich straciło potężne pieniądze. Łukasz M. oszukał klientów na ponad milion zł - ustalił Sąd Okręgowy w Toruniu i skazał go na 3 lata bezwzględnego więzienia.

Teraz do grona tych "czarnych owiec bankowości" dołączyła Agnieszka U. z Wąbrzeźna. Kilka dni temu sensację w miasteczku wzbudziło jej wyprowadzenie z placówki Credit Agricole przez policję. -Postawiliśmy podejrzanej zarzut oszustwa: zaciągnięcia łącznie ok. 20 tys. zł pożyczek na klienta banku. Kobieta przyznała się do winy. Tłumaczyła się tym, że potrzebowała pieniędzy na spłaty własnych pożyczek pozaciąganych w parabankach. Będziemy jednak jeszcze dokładnie sprawdzać, czy to czasem nie wycinek szerszej działalności Agnieszki U. - mówi "Nowościom" prokurator rejonowy Janusz Biewald.