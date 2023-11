Kujawsko-Pomorskie. Rekordowo naćpany kierowca! Biegłemu zabrakło skali do pomiaru MDMA - tak było wysokie

Niespełna 21-letni Bartosz C. jest uzależniony od narkotyków. W Chełmnie prowadził samochód totalnie odurzony. Stężenie MDMA we krwi miał tak wysokie, że biegłemu toksykologowi zabrakło skalu, by ją zmierzyć. Sąd rejonowy w Chełmnie natomiast odnotował, że było to rekordowe stężenie w historii lokalnej Temidy.

Adobe Stock/Polska Press