Toruń. Matka Olusia, który wypadł z 11 piętra wieżowca uniewinniona po apelacji!

Wyrok uniewinniający!

-Cieszymy się i odczuwamy satysfakcję z uniewinniającego wyroku, który wydał Sąd Okręgowy w Toruniu. Od początku jako obrońca pani Ewy podkreślam absurd całego oskarżenia. Skutki tamtego zdarzenia dla mojej klientki były wystarczająco traumatyczne. Dziś najważniejszym jest to, że pani Ewa jest prawomocnie uniewinniona, a Oluś nie tylko fizycznie, ale i psychicznie jest w formie. Bardzo dobrze się uczy, świetnie funkcjonuje w grupie - mówi adwokat Dariusz Kłos, obrońca matki.

Pierwszy wyrok: winna, bo zostawiła Olusia samego w mieszkaniu

Chłopczyk był kilkukrotnie operowany, a potem utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Do sprawności przywracali go ortopedzi, a następnie rehabilitanci. Mnóstwo ludzi wpłacało pieniądze na zbiórkę ogłoszoną przez rodzinę na ten cel. "Oluś, mały wojownik" - tak mówiono o czterolatku. Dziś wiadomo, że wrócił do sprawności: fizycznej i psychicznej.