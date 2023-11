Toruń. Makabryczna śmierć 3-letniej Majeczki z Szabdy. Rodzice stanęli przed sądem. Za zabójstwo odpowiada Paulina Ch.

Ciało Majeczki odkryli w Szabdzie dekarze

Matka miała długimi tygodniami podawać Majeczce środki nasenne oraz uspokajające, w ten sposób doprowadzając do śmierci dziecka (najprawdopodobniej niedopuszczone do obrotu na terenie Polski). Według ustaleń prokuratury, liczyła się ze skutkiem, który wywołać może swoim działaniem. Stąd w akcie oskarżenia zarzut zabójstwa dokonanego w zamiarze ewentualnym.

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Toruniu odsłoniło szokujące kulisy zbrodni. Ostatecznie, we wrześniu br., śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia, w którym zabójstwo dziecka przypisali matce. 27-letnia Paulina Ch. oskarżona jest też za znęcanie się nad dziećmi i zwierzętami oraz za zbezczeszczenie zwłok. Te ostatnie czyny także przypisano w akcie oskarżenia ojcu - 33-letniemu Bartoszowi Ch.

14 listopada w Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Pauliny Ch. i Bartosza Ch. To rodzice zmarłej trzyletniej Mai. Zwłoki dziewczynki odkryli dekarze w domu w Szabdzie (powiat brodnicki) w czerwcu 2022 roku. Rodzice wówczas, wraz czwórką pozostałych dzieci, opuścili już ten dom.

Rodzice mieli znęcać się nad dziećmi przez wiele miesięcy - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Do tego zmusili swoim działaniem małoletnie dzieci do przebywania w domu przez około dwa tygodnie ze zwłokami ich siostry. Te miały leżeć w łóżku w jednym z pomieszczeń domu w Szabdzie.

Matka doprowadzona do sądu z więzienia. Ojciec odpowiada z wolnej stopy

Paulina Ch. nie przyznała się do głównych zarzutów. Na etapie śledztwa przyznała się tylko do znęcania się nad zwierzętami. Bartosz Ch. kwestionuje jakąkolwiek swoją winę. Kobiecie grozi dożywocie, a mężczyźnie - do 8 lat więzienia.