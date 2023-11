Upił i zgwałcił 13-letnią dziewczynkę w Brodnicy! Wyrok w Toruniu: 10 lat więzienia i 15 tys. zł dla ofiary

Kamienica przy Szosie Chełmińskiej po uderzeniu lawety. Co z jej remontem?

Tak samo postąpił 19 października 2022 roku. To tego dnia właśnie doszło do gwałtu.

Co się wydarzyło niedaleko OSiR-u w Brodnicy? Dziewczynka się broniła...

Do dramatycznych wydarzeń doszło niedaleko Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy przy ul. Sokołów. Trzynastolatka prawdopodobnie wracała z zajęć tutaj prowadzonych - takie przynajmniej były pierwsze doniesienia brodnickich mediów.

Proces sądowy toczył się z wyłączoną jawnością. Ogłaszając wyrok, Sąd Okręgowy w Toruniu jednak podał pewne okoliczności przestępstwa. Wiadomo, że Patryk J. najpierw podał dziewczynce alkohol. Uznano, że był to podstęp obmierzony na odurzenie ofiary.

Wiadomo również, że dziewczynka się broniła - fizycznie i werbalnie. To również odnotowano w opisie czynu w wyroku. Sprawca miał jednak przewagę fizyczną. W takich okolicznościach "doprowadził małoletnią do obcowania płciowego" - ustalono.

Wyrok: 10 lat więzienia. To łączna kara za gwałt, rozpijanie i zniszczenie cudzego motoroweru

Sąd Okręgowy w Toruniu wyrok w tej sprawie ogłosił 27 października br. Skazał 21-letniego brodniczanina na 10 lat bezwzględnego więzienia. To kara łączna za trzy przestepstwa: gwałt, przynajmniej czterokrotne rozpijanie dziewczynki we wrześniu i październiku ub.r poprzez dostarczanie jej wódki i whisky oraz zabór cudzego motoroweru i zniszczenie go (11 września ub.r w Brodnicy).