Kultowe smaki w Toruniu: pizza, lody, zapiekanki. Te same receptury od 30-40 lat!

Co w Toruniu trzeba zjeść na starówce, żeby poczuć smak miasta? - pytają turyści. Torunianie nie mają wątpliwości: pizzę na Prostej, zapiekanki na Wielkich Garbarach, lody u Lenkiewicza i "coś od Grochowalskiego". Tam receptury są niezmienne od 30-40 lat! To już kultowe przysmaki.

Są takie miejsca na starówce w Toruniu, czasem małe i niepozorne, które kryją prawdziwe skarby. To lokale gastronomiczne i pewna piekarnia, w których od 30-40 lat przygotowuje się specjały według niezmienionych receptur. Uwielbiają je sami torunianie, ale i przyjezdni. "Co w Toruniu trzeba zjeść koniecznie?" - to pytanie turystów odwiedzających miasto po raz pierwszy powtarza się często. Torunianie nie mają kłopotów z odpowiedzią na to pytanie i jednym tchem wyliczają przynajmniej pięć adresów, w których goście znajdą niepowtarzalne przysmaki. -Takie, jakich w żadnym mieście nie dostaniesz - zapewniają.

1. Pizza i barszczyk w "Piccolo" na Prostej - ta sama receptura od 33 lat!

Ulica Prosta 20 - to adres tej małej, ale nieustannie popularnej pizzerii. W "Piccolo" od 1990 roku, czyli już od 33 lat, serwuje się ten sam kultowy zestaw: pizzę na puszystym cieście i czerwony barszczyk. Sosy niezmiennie są trzy: majonezowy, czosnkowy i keczup.

Jak to możliwe, że skromny lokal z jeszcze skromniejszym menu ma tak wielki sukces? Bywa, że na wolny stolik trzeba czekać tutaj w kolejce. Odpowiedź pozornie jest prosta: pizza jest pyszna, trafia w gusta Polaków za sprawą rodzaju ciasta i tradycyjnej kombinacji dodatków, a barszczyk mistrzowski. "Piccolo" przyciąga też jednak niezobowiązująca atmosferą, wciąż przystępnymi cenami i sprawną obsługą. "Uzależnionych" od tej pizzy nie brakuje i w Toruniu, i w kraju. -Gdy tylko jesteśmy w Toruniu, to idziemy na pizzę na Prostą - te słowa w opiniach klientów spoza miasta powtarzają się jak mantra.

2. Lody u Lenkiewicza - sprzedawane na starówce od ponad 60 lat!

Dziś "Lenkiewicz" to niezwykle silna marka i kilka lokali w różnych punktach Torunia. Najstarszym jednak jest ten przy wielkich Garbarach. W roku 1950 nestor rodu - Stanisław Lenkiewicz - kupił tutaj kamienicę pod numerem 14. Najpierw była to piekarnie. W roku 1960 zmienił profil działalności na cukierniczy i wtedy też wprowadził do oferty lody. Tak to się zaczęło...

Dziś biznes prowadzi już kolejne pokolenie. Receptury lodów, sposób ich wytwarzania oraz gama smaków na przestrzeni ponad 60 lat - to oczywiste - zmieniały się. Od wielu lat jednak receptura jest podobna, a jakość niezmiennie najwyższa.



Od zawsze też gałka lodów od Lenkiewicza jest wielka. Tak było dwadzieścia lat temu, tak jest teraz i wszyscy mają nadzieję, że tak pozostanie. Na starówce lody można kupić przy wspomnianej ul. Wielkie Garbary 14 i na Rynku Staromiejskim 33/34.

3.Kultowe zapiekanki na Wielkich Garbarach - ten sam przepis od 42 lat!

Malutki, skromny lokal przy ul. Wielkie Garbary - u zbiegu z ul. Ślusarską - reklamować się nie musi. Wystarczyło, że na jakiś czas z powodów życiowych Elżbieta Kuś go zamknęła, a w Toruniu zapanowało coś na kształt kulinarnej histerii. Podejrzewano, że kultowe zapiekanki nie wytrzymały podwyżek prądu. Kolejne redakcje lokalnych mediów prowadziły swoje dziennikarskie śledztwa. Z jaką ulgą odetchnięto, gdy lokal znów zaczął działać...

Tajemnica sukcesu? Siła tradycji i uczciwy produkt. "Zapiekanki" są jednym z najstarszych barów działających na starówce. Funkcjonują od 42 lat. Najpierw zapiekanki sprzedawali tu teściowie pani Elżbiety, potem jej mąż, w końcu ona. - Są to zapiekanki według niezmienionej od ponad 40 lat receptury. Wiele osób wpada też na hot dogi z pieczarkami, by przypomnieć sobie smak dzieciństwa czy młodości. Mam stałych klientów, wracają też ludzie spoza Torunia, którym kiedyś zapiekanki zasmakowały podczas festiwalu Skyway - mówiła nam niedawno Elżbieta Kus.

4. Piekarnia Grochowalski - od ponad 30 lat chleb i bułki znikają stąd jeszcze ciepłe!

Piekarnia Jarosława Grochowalskiego przy ul. Podmurnej działa od ponad 30 lat. Sprzedaje pieczywo w niewielkim lokalu i nie musi się reklamować. "Chcesz wiedzieć, jak smakuje prawdziwy chleb w Toruniu? Idź do Grochowalskiego" - tak od lat radzą mieszkańcy przyjezdnym.

W tej piekarni chleb, bułki, paluchy i rogale znikają od lat jeszcze ciepłe. Często ustawiają się tutaj kolejki, ale obsługa jest sprawna - długo się nie czeka. Jaki sekret ma Grochowalski? Od trzech dekad trzyma się sprawdzonych, tradycyjnych receptur i dba o najwyższą jakość. - To jest prawdziwe, uczciwe pieczywo - podkreślają klienci. Obecnie piekarnia ma urlop, do połowy sierpnia. Kartka na drzwiach głosi, że klientów zaprasza w środę, 16 sierpnia. "Nowości" znają takich, którzy kupili chleb na zapas i zamrozili. Bo konsumpcji innego sobie nie wyobrażają...

5. Najstarsze bary na starówce - "Pod Arkadami" i "Małgośka" - ponad 70 lat tradycji!

"Pod Arkadami" to najstarszy bar mleczny w Toruniu. Działa przy ul. Różanej od 1950 roku! To mały lokal, w którym od lat serwuje się tradycyjną, polską kuchnię. Zasada jest taka: ma być smacznie jak u mamy. W menu od zawsze są zupy, kotlety, pierogi, placki. A personel rzadko się rotuje, co gwarantuje wierność recepturom.

Od tych najstarszych lokali gastronomicznych w Toruniu, co zrozumiałe, najwięcej się wymaga. Co jakiś czas pojawiają się utyskiwania, że "to już nie ta sama Małgośka co kiedyś, bo podrożało" albo krytyczne głosy na temat sprawności obsługi, zmienionego smaku jakiejś zupy czy wielkości porcji. Nie zmienia to jednak faktu, że szczególnie w sezonie letnim bary są oblegane. Domowy sposób gotowania nie zmienia się.

6. Jakie jeszcze lokale i smaki na starówce w Toruniu są kultowe?

A gospoda "Pod Modrym Fartuchem"? A gofry i rurki z okienka na Różanej? A warzone na miejscu piwo toruńskie Browaru Jan Olbracht? A... Zapraszamy Czytelników do uzupełnienia naszej listy kultowych smaków w Toruniu! Czekamy na komentarze i wskazówki. Do tematu na pewno będziemy wracali.