"Laba" na spotkaniu prezydenta Torunia z mieszkańcami Bydgoskiego Przedmieścia

- Mamy zawartą umowę z "Labą" na użyczenie tego terenu. Dostaliście państwo od nas wszystkie dokumenty i zdajecie sobie sprawę, że umowa ta obejmuje również organizowanie różnego rodzaju imprez artystyczno-kulturalnych. Klub "Laba" uzyskał wszelkie niezbędne zgody do prowadzenia tego typu działalności - przekonywał Krzysztof Wasilkiewicz. - W związku z państwa uwagami i na państwa życzenie, klub zrezygnował z prowadzenia koncertów plenerowych. Co więcej, po kilku spotkaniach z państwa udziałem wypracowaliśmy, jak mi się wydaje, bardzo rozsądne rozwiązanie tego problemu. Dostaliście państwo również aneks zawierający naprawdę duże ograniczenia, które "Laba" musi spełnić, aby prowadzić dalej swoją działalność. Jednocześnie chcielibyśmy, żeby to miejsce tętniło życiem, bo po to zostało stworzone.