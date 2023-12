Linia tramwajowa na Jar działa już od ponad 100 dni. Jak się sprawdza?

- Jedną, drobną korektę wprowadziliśmy już po miesiącu - twierdzi Krzysztof Przybyszewski, kierownik referatu publicznego transportu zbiorowego Wydziału Gospodarki Komunalnej. - Obecnie nie ma już potrzeby żadnych zmian, rozkład sprawdza się. Teraz najważniejsza dla nas jest optymalizacja sygnalizacji świetlnej przy Szosie Chełmińskiej. Uporaliśmy się z odcinkiem od ulicy Wybickiego do Żwirki i Wigury, został nam jeszcze odcinek od Wybickiego do Bema. Zgodnie z planami dojazd z pętli przy ulicy Heweliusza do centrum przesiadkowego przy alei Solidarności trwa 18 - 19 minut. Największe spóźnienia wynoszą od dwóch do trzech minut, co mieści się w granicach tolerancji.