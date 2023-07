Lody w Toruniu. Jakie smaki pokochali mieszkańcy i turyści?

Mleczne, śmietankowe, owocowe, wegańskie, włoskie lub świderki. Te wszystkie rodzaje lodów możemy znaleźć na toruńskiej starówce. Ile kosztują i jakie smaki najczęściej wybierają klienci?

Lody w Toruniu

Lody są najpopularniejszym deserem w sezonie letnim. Na toruńskiej starówce możemy znaleźć wiele różnych smaków. Cena jednej porcji waha się od 6 zł do 8 zł. Można sobie wybrać do czego chcemy, by nam nałożono lody. Przeważnie do wyboru mamy wafelki (klasyczne, słodkie lub kolorowe) lub małe kubeczki, najczęściej papierowe.

A co dokładne można zjeść na starówce?

U Lenkiewicza cena za gałkę to 8 zł. Kiedy pytamy o smaki, które najczęściej wybierają klienci, pada odpowiedź: jogurt z żurawiną, whisky, śmietanka, pistacja oraz piernik. Najbardziej oryginalnym smakiem jest piernik oraz smaki sezonowe np. mango z jogurtem, mascarpone z porzeczką. Lenkiewicz oferuje również smaki wegańskie jak ananas i mango. Natomiast ilość dostępności tych smaków zależy od dnia.

W Little Egoist Coffee cena za porcję wynosi 7 zł. Co tam najlepiej schodzi?

- Śmietankowe, dużo osób wybiera też pistacje i to są dwa najczęściej sprzedawane u nas lody – mówi sprzedawczyni.

Kiedyś dostępne były smaki warzywne, lecz teraz już ich nie ma. Na miejscu klient może wybierać spośród 10 smaków.

Słodki Chillout sprzedaje swoje lody w takiej samej cenie, czyli po 7 zł. A jakie są wybory klientów? - Lemoniada, która jest bardziej orzeźwiająca, z miętą i cytryną. Popcorn w karmelu też jest dość popularny, arbuzowy, kokos-mango, sernik z lawendą – wyliczają w kawiarnio-cukierni - Te smaki są również oryginalne. Klient może wybierać spośród około 12 smaków. Słodki Chillout oferuje różne rodzaje wafelków jak np. bezglutenowe czy kolorowe.

Lody Kosmos. Tam porcja kosztuje 6,50 zł. W środy od 12 do 16 mają promocje. Najczęściej wybieranym smakiem są pistacja i słony karmel.

- Dodatkowo na weekendy mamy Mistrzowskie Smaki, na przykład teraz zamówiona jest matcha, szarlotka. Wcześniej była chałka smażona na miodzie. - mówi sprzedawczyni. Do wyboru w lodziarni klient ma 16 smaków, a od godziny 13 wystawiane są dodatkowe smaki. W Kosmosie oferują również lody wegańskie np. o smaku masła orzechowego. Do wyboru są również kolorowe wafelki oraz wafelki, które są dodatkowo zdobione i za nie trzeba dopłacać. .

Prawdziwe lody - tam cena za gałkę wynosi 8 zł. Smaki najczęściej wybierane przez klientów to: śmietanka, pistacja, czekolada. Lodziarnia oferuje po 8 smaków sorbetów oraz smaków mlecznych.

Pytając w lodziarniach jakie rodzaje lodów: mleczne czy sorbetowe, częściej wybierają klienci. Najczęstszą odpowiedzią były lody mleczne. Tylko w dwóch miejscach sprzedawcy powiedzieli, że te rodzaje sprzedają się po równo.

Co z lodami włoskimi i świderkami?

Na starówce można znaleźć kilka punktów, które oferują ten rodzaj lodów. Lody pod Arkadami mają dwa rozmiary lodów w cenach 8,50 zł i 9,50 zł, a smaki do wyboru to śmietankowe, czekoladowe i mieszane. Lody te cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie smak śmietankowy i mieszany w małych rozmiarach.

Natomiast punkt z lodami znajdujący się w pobliżu pomnika Kopernika oferuje lody włoskie i świderki, w cenie 6 zł, 8,50 zł i 9,50 zł. Świderki w tym punkcie cieszą się większym zainteresowaniem niż lody włoskie.

- Ze świderków mamy do wyboru smak śmietankowy lub czekoladowy, a z włoskich tylko śmietankowe i ogólnie mamy zawsze jeden smak owocowy - mówią w punkcie z lodami przy pomniku Kopernika.