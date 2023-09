Łosie znów pojawiły się w Toruniu. Tym razem "odwiedziły" Szkołę Podstawową nr 32

Łosie w Toruniu pod szkołą

Kilkunastominutowa wizyta

Czy łosie są groźne?

Populacja łosi się rozrosła

- Od 2001 roku obowiązuje zakaz odstrzału łosi - wyjaśniała wówczas Kamila Czajka z Nadleśnictwa Dobrzejewice. - Wygląda na to, że przez tyle lat populacja zdążyła się odrodzić. Inwentaryzujemy to na bieżąco. Łosie to piękne zwierzęta, na pewno zobaczenie w lesie zwłaszcza dużego osobnika to duża atrakcja i przeżycie, ale trzeba również pamiętać, że mogą one wyrządzić duże szkody. Mimo sporej wagi potrafią z miejsca przeskoczyć dwumetrowy płot i wtargnąć na przykład na autostradę, czy do domowego ogródka. Coraz częściej można spotkać łosia, bo ludzie zajmują jego naturalne środowisko budując domy na śródleśnych polanach. Na nadmierną liczbę łosi narzekają też rolnicy. Zwierzęta te wyrządzają im ogromne szkody, za które odszkodowania płaci potem Skarb Państwa. My też lekko z tymi zwierzętami nie mamy, ciężko jest posadzić nowy las, bo młode pędy są ich przysmakiem. Jakiekolwiek ogrodzenia nie zdają w tym przypadku egzaminu. Być może nadszedł odpowiedni czas, by zastanowić się nad dalszym funkcjonowaniem zakazu odstrzału.