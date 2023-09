Wdowa z Torunia pozwała synów o alimenty i wygrała. Takich spraw od dekady przybywa

Wiekowa i schorowana wdowa w niedostatku. Jeden syn zgodził się płacić, drugi absolutnie nie

Pierwszy z synów zawarł z matką w sądzie ugodę i zgodził się płacić takie alimenty. To na niego wcześniej pani Bożena przepisała swoje mieszkanie. Mężczyzna sprzedał je, "gdyż potrzebował gotówki", jak to odnotował sąd. Potem mieszkał ze swoją rodziną i panią Bożena na działce ROD w Toruniu. Sytuacja jednak się poprawiła i seniorce oddano do dyspozycji mieszkanie należące do żony pana Romana. Mieszka w nim sama do dziś. Dodajmy, że przyjmując darowiznę "M" syn zobowiązał się zapewnić matce dożywotnie mieszkanie i utrzymanie. Zawarcie zatem przez niego ugody co do alimentów dla matki było wypełnieniem tego obowiązku.