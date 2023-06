"Mali piłkarze Pomorka, wielcy kontruktorzy Pomorza". Wyjątkowy piłkarski trening toruńskich przedszkolaków. Zobacz zdjęcia!

Przedpołudniowe zajęcia (rozpoczęły się o 10 i zakończyły o 12) zgodnie z nazwą miały pokazać, że dzieci będące tytułowymi "małymi piłkarzami" w przyszłości mogą w swoim dorosłym życiu dokonać wielkich czynów dla całej północnej Polski, nie tylko w sporcie, ale i we wszelkiego rodzaju innych dziedzinach życia. W ciągu dwóch dni uczestniczyły w nich maluchy z dwóch toruńskich przedszkoli - każda z grup liczyła około 50 dzieci.

Mali sportowcy mieli okazję odbyć zajęcia z piłką na prawdziwym boisku przy Szosie Chełmińskiej 75, na którym na co dzień trenują ich starsi koledzy szkolący się w juniorskich grupach Pomorzanina, najstarszego toruńskiego klubu sportowego powstałego w 1935 roku. Równolegle do treningu na trawie odbywały się także zabawowe zajęcia z klockami, z których dzieci mogły budować co tylko chciały, wcielając się w drugą tytułową rolę - konstruktorów, na razie w klockowej skali.