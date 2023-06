Toruń. Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół. Wiemy, gdzie są wolne miejsca

Uzupełniająca rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się w tych placówkach, w których po dokonaniu pierwszego naboru zostały jeszcze wolne miejsca. Nabór rozpoczął się 5 czerwca i potrwa do 13 czerwca do godz. 15. Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych dostępne są na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/ w zakładce "Pliki do pobrania". W rekrutacji uzupełniającej we wniosku wskazuje się tylko jedną szkołę, przedszkole bądź oddział przedszkolny w podstawówce.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 lipca do godz. 12. Następnie w terminie od 6 lipca od godz. 12 do 11 lipca do godz. 15 rodzice mają czas na złożenie w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane, podpisanego oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola lub szkoły.