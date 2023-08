Marek Nienartowicz: "Tak prezydenta krytykowali, że aż się z nim porozumieli" [FELIETON: MINĄŁ TYDZIEŃ]

To już tydzień, jak marszałek Całbecki meldunek z Lizbony dał. Do stolicy Portugalii na Światowe Dni Młodzieży pojechał.

No i proszę – człowiek z PO w Lizbonie się stawił, a z PiS-u nikt. Przynajmniej nikt z PiS-u meldunku odpowiedniego w internetach nie dał. Nie można też zapomnieć, że samorząd województwa wsparł finansowo wyjazd do Lizbony setek młodych pielgrzymów z regionu. Przy wielkim zaangażowaniu w sprawę marszałka Całbeckiego, rzecz jasna. W tej sytuacji może nie ma już co się dziwić, że w wyborach do sejmiku nie ma on z kim przegrać i systematycznie rywali gromi. A aktywni dla Torunia w poniedziałek ogłosili, że prezydent Zaleski w ich pomysł finansowania zabiegów in vitro z budżetu miasta się zaangażuje. To ci, których niedawno z klubu KO w Radzie Miasta się pozbyto: radni Skerska-Roman, Krużewski i Szymanski. Tak prezydenta krytykowali, że aż się z nim porozumieli. I to w temacie in vitro.

Prezydent Zaleski zaś kolejny zwrot przez rufę robi. Żeglarzem w końcu jest, a to zobowiązuje. Bo dość miejskich pieniędzy na budowę szkoły na Jarze nie było, a się znalazły. Od lat prezydent powtarzał, że finansowanie zabiegów in vitro to sprawa państwa, a teraz jednak też miasta. Zdaniem wielu to znak, że może i do wyborów parlamentarnych jest blisko, ale do samorządowych niewiele dalej.

Przy zwrocie z in vitro prezydent uważać musi, by za burtę nie wypaść. Bo niezłego wygibasa robi. Owszem, ma wprawę, od lat na urodzinach Radia Maryja goszcząc i w finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy się angażując. Teraz niby podobnie się podziało. W sobotę prezydent patronem Dziękczynienia w Rodzinie, czyli spotkania słuchaczy Radia Maryja był, a w poniedziałek temat in vitro wypłynął. Tyle że in vitro to jednak sprawa większego kalibru. Oj, koalicjanci prezydenta z PiS-u zadowoleni nie będą. I oczywiście nie tylko oni.

A w Radzie Miasta – używając terminologii żużlowej – nieco na zewnętrzną radny Ząbik się wyniósł. Czyli ta legenda toruńskiego żużla, w radzie w barwach klubu ludzi prezydenta Zaleskiego występująca. A to wyniesienie na zewnętrzną to oczywiście rola trenera ekstraligowych żużlowców. Radny Ząbik najpierw w zastępstwie ją dostał, a potem - do końca sezonu. I od razu wyniki się poprawiły. Teraz tylko czekać, jak pod wodzą radnego trenera żużlowcy do strefy medalowej wjadą.

Co do wyborów parlamentarnych to pogłoski o rozejściu się dróg w Trzeciej Drodze przesadzone się okazały. Polska 2050 i PSL nadal w sojuszu więc trwają. W sobotę to ogłoszono. Przy okazji stało się jasne, kto czołowe miejsca na listach 3D w poszczególnych okręgach obsadzi. I tak w bydgoskim „jedynkę” kandydat Petrykowski od Hołowni, czyli z Polski 2050, dostał. Za nim poseł Kurzawa z PSL-u, niegdyś wicemarszałek województwa, się znalazł. W okręgu z Toruniem i okolicą na odwrót więc być musi. Tu „jedynkę” człowiek z PSL-u dostał. Prezes partii w województwie, czyli wicemarszałek Sosnowski nim jest. Za nim człowiek od Hołowni wylądował. Czyli wójt Skonieczka z Płużnicy. Ciekawa to propozycja dla miejskiego elektoratu Polski 2050. Choćby tego z toruńskiego Jaru, gdzie w wyborach prezydenckich lata trzy temu kandydat Hołownia niezły wynik zrobił. Teraz ten elektorat na czele listy 3D dwóch chłopów dostaje. Oj, na tym terenie taki trójwymiar mocno przestarzałą technologią okazać się może.