Marek Nienartowicz: Z przebudową Szosy Okrężnej na żużlowca Zmarzlika poczekać trzeba było [FELIETON - MINĄŁ TYDZIEŃ]

Oczywiście poseł Michałek z Trzeciej Drogi była, poseł Szramka z KO też przybył i zbratany z PiS-em poseł Girzyński, który jako pracownik UMK tym bardziej być musiał. Czyli stali bywalcy. A jeszcze wicekurator Mazurkiewicz z PiS-u się pojawiła i eksposeł Karpiński z PO, który oczywiście nie jako wiceprezes Uzdrowiska Ciechocinek do uniwersyteckiej auli zawitał.

W środę w Toruniu kumulację polityczną mieliśmy. Marszałek Grodzki z KO i Senatu, i eksprezydent Kwaśniewski tu wpadli. Także minister Ziobro od sprawiedliwości, z Suwerennej Polski rzecz jasna. Zastrzec od razu trzeba - ministra, jak przed laty, poseł Girzyński nie podejmował. Kiedyś – przypomnieć ponownie nie zaszkodzi – „Zizu” i „Girzu” bliskimi kumplami byli. Więc bywało, że poseł ministra po Toruniu oprowadzał. Teraz to absolutnie wykluczone jest. Też dlatego że panowie z osobna koalicjantami prezesa Kaczyńskiego są. A przede wszystkim dlatego, że minister Ziobro lansuje swego protegowanego, czyli posła Kałużnego. A ten mocno o wejście do Sejmu nowej kadencji z tej samej listy z posłem Girzyńskim rywalizuje.

No i od czego po0seł Girzyński u boku swego radnego Wojtasika ma? Jego też za koalicjanta PiS-u obecnie uznać chyba trzeba. Bo w członkostwie w partii przez samego prezesa Kaczyńskiego prawie rok temu zawieszony przecież został. Po pamiętnej aferze targowiskowo-skarpetkowej to się stało. Radny Wojtasik – przypomnieć wypada – w miejskiej spółce Urbitor pracuje. Ta dworcem Toruń Główny administruje, więc radny na dworcach się zna.

Skoro przy infrastrukturze miejskiej jesteśmy, to w tym tygodniu przebudowa Szosy Okrężnej się zaczęła. Z jej startem drogowcy tygodni kilka poczekać musieli – na żużlowca Zmarzlika, aż w minioną sobotę mistrzostwo świata na pobliskiej Motoarenie zdobędzie. Głupio by przecież było, by liczona w tysiącach publika na fetę z okazji złotego medalu przez okopy... tfu, rozkopaną ulicę przedzierać się musiała.