Masz te objawy? To mogą być skutki niedoboru witaminy C w organizmie. Oto szczegóły!

Witamina C i jej rola w organizmie

Witamina C jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Ludzie, w przeciwieństwie do większości zwierząt i roślin, nie potrafią wytworzyć jej samodzielnie. Trzeba ją zatem dostarczać wraz z pożywieniem, aby utrzymywać organizm w dobrej formie.

Objawy niedoboru witaminy C

Jak rozpoznać niedobór witaminy C w organizmie? Witaminę C dostarczamy do organizmu głównie poprzez jedzenie warzyw i owoców oraz osobną suplementację. Narażeni na jej niedobór pozostają więc osoby, które źle gospodarują swoim organizmem.

Bardzo często, jak czytamy na portalu abc zdrowie.pl, niedobór witaminy C występuje u osób, które stosują drakońskie diety odchudzające oraz te polecane przy chorobach układu pokarmowego. Wówczas organizm nie dostaje wystarczającej liczby świeżych produktów (w diecie wrzodowej warzywa i owoce powinny być gotowane lub wyparzane, a witamina C zwykle rozpada się podczas obróbki termicznej).

Osoby, które żyją w długotrwałym stresie oraz te, które pracują ciężko fizycznie również mogą borykać się z niedoborem witaminy C. Jedną z przyczyn takiego stanu może być także zanieczyszczenie środowiska i zła jakość powietrza.

Oto objawy niedoboru witaminy C w organizmie.