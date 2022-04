Masz te objawy? To może być grzybica stóp. Sprawdź typowe symptomy choroby stóp, które mogą Ciebie dotknąć!

Obejrzyj: Toruń. Most drogowy w nowej odsłonie

Grzybica stóp nie tylko na powierzchni skóry

Grzybica stóp to choroba, która atakuje o każdej porze dnia i nocy. Powoduje ją zakażenie grzybami, dotykające podeszwy stóp i przestrzeni międzypalcowych. Infekcja grzybicza może dotyczyć nie tylko powierzchni skóry. Często grzyby atakują także paznokcie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy grzybica stóp nie jest leczona. Szacuje się, że grzybica stóp występuje u około 15 do 30 proc. społeczeństwa. Statystycznie grzybice miał lub na nią zachoruje co piąty Polak.