Matura 2022. Matematyka wielu pozytywnie zaskoczyła. Jak poszło naszym łącznikom Matyldzie i Antoniemu?

- Dużo bardziej nerwowo podchodziłam do matematyki niż do wczorajszego egzaminu z języka polskiego. Po otwarciu arkusza stres jednak szybko minął. Udało mi się rozwiązać wszystkie zadania, choć pogubiłam kilka punktów na zadaniach otwartych. Wyliczyłam sobie, że wyjdzie mi około 90 proc., co jest dla mnie ogromnym i jakże miłym zaskoczeniem.