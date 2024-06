Mieszkańcy ul. Ugory skarżą się na wydobywające się z kontenerów odpady, które szpecą przestrzeń.

Fruwające odpady po ul. Ugory

Do redakcji „Nowości” zgłosili się mieszkańcy osiedla znajdującego się przy ul. Ugory. Sąsiaduje ono z pawilonem handlowym przy ul. Polnej 7d. Za budynkiem jest plac, na którym ustawione są kontenery na śmieci. Niestety nie są one osłonięte żadną wiatą, przez co gdy zawieje wiatr, odpady wydobywają się ze śmietników i zaczynają fruwać po całej okolicy.

– Chcemy, by nasze miasto było czyste – podkreśla jeden z mieszkańców. – To naprawdę frustrujące, kiedy wychodzi się na ulicę, a wszędzie walają się odpady. Wystarczy nawet niewielki podmuch wiatru, by foliowe worki zaczęły latać.

Jak wskazują mieszkańcy, kontenery należą do pawilonu handlowego, gdzie mieści się m.in. dentysta, gabinet weterynaryjny czy kawiarnia. Kontenery nie są osłonięte wiatą, przez co każdy ma do nich dostęp. Nierzadko klapy śmietników są opuszczone. To łatwy dostęp także dla ptactwa, które szpera w śmietnikach w poszukiwaniu jedzenia.