Młodzi twórcy piosenek będą tworzyć i koncertować w Toruniu

Gwiazdą, która wystąpi w drugiej części finałowego koncertu, będzie KRÓL (Błażej Król), którego ostatnia płyta „Dziękuję” została nominowana do Fryderyków 2022 w kategorii Album Roku.

- Na to wydarzenie zapraszamy w środę 11 maja do sali koncertowej Centrum Kulturalno-Kongresowego "Jordanki" na godzinę 19. Bilety w cenie 20 złotych (uczniowie i studenci) oraz 30 zł są do nabycia na stronie internetowej ewbilet.pl oraz w kasie TOS w CKK "Jordanki" - mówi Wojciech Zaguła z firmy SOS Music, która jest pomysłodawcą i organizatorem festiwalu.