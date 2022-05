To zwiększa ryzyko zachorowania na raka. W tych sytuacjach musisz uważać!

Rozmaite instytucje zajmujące się kwestią zdrowia często poruszają temat czynników kancerogennych. Mowa tu o tym, co wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa, że powstanie nowotwór. Tych jest kilka, a wśród nich można wymienić również nadwagę, picie alkoholu oraz palenie papierosów. Na co powinniśmy uważać? SPRAWDŹ!>>>>

Rozmaite instytucje zajmujące się kwestią zdrowia często poruszają temat czynników kancerogennych. Mowa tu o tym, co wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa, że powstanie nowotwór. Tych jest kilka, a wśród nich można wymienić również nadwagę, picie alkoholu oraz palenie papierosów. Na co powinniśmy uważać?

Jak wiele zgonów na świecie jest spowodowanych nowotworami?

Statystyki nie kłamią. Już w 2005 roku nowotwory odpowiadały nawet za 7,6 miliona zgonów na całym świecie. Zdaniem WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) w danym roku zginęło łącznie 58 milionów ludzi, co oznacza, że nowotwór odpowiada za ponad 13% wszystkich zgonów! Dziennie daje to niemal 21 tysięcy zgonów tylko z tego powodu. Co więcej, według specjalistów tendencja wzrostowa ma oznaczać, ze rak spowoduje śmierć coraz to większej liczby osób każdego roku!

Kancerogeneza - jak przebiega?

Wieloetapowy proces, jakim jest kancerogeneza, w znacznej mierze wiąże się z powolnymi zmianami, które niejednokrotnie trwają nawet kilka lat. Szacuje się, że rozwój guza trwa około 5 lat, jeśli mówimy o guzie mającym 1 cm średnicy. Co do zasady za tworzenie się nowotworów (czasem przez kilkadziesiąt lat!) mogą odpowiadać zarówno czynniki genetyczne oraz predyspozycje indywidualne, jak i czynniki zewnętrze. Naukowcy zauważyli, że to starzenie się organizmu, spożywanie niezdrowej, zanieczyszczonej żywności oraz prowadzenie niezdrowego trybu życia może nawet kilkukrotnie zwiększyć ryzyko zachorowania. W szczególności można to zauważyć u osób mających genetyczne predyspozycje właśnie do zachorowania.

Najgorsze czynniki rakotwórcze

Wyróżnia się kilka kluczowych czynników wpływających na to, że realnie możemy obawiać się nowotworu. Oczywiście warto pamiętać o tym, że i bez spełnienia tych czynników może wystąpić rak, jednak ryzyko jest wtedy zdecydowanie niższe. Czynniki kancerogenne to:

Nadmierna masa ciała, czyli otyłość; Palenie tytoniu; Alkohol; Nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne, a także solarium; Ryzyko zawodowe spowodowane np. przez azbest; Wirusowe czynniki rakotwórcze.

Jak otyłość zwiększa zagrożenie pojawienia się raka?

Naukowcy w swoich badaniach potwierdzili, że jednym ze źródłem poważnego ryzyka zachorowania na raka jest nadwaga i otyłość. Dotyczy to w szczególności kobiet, u których nadwaga niemal dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Jak to dokładnie wygląda? Zdaniem badaczy z Bristolu każde kolejne 5 jednostek na skali BMI powoduje podwojenie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. To właśnie 5 punktów BMI dzieli nadwagę od otyłości! Co więcej, otyłość przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowania na nowotwór piersi, okrężnicy, przełyku, nerek i pęcherzyka żółciowego!

Dlaczego palenie papierosów jest niebezpieczne?

Szacunki i badania ekspertów potwierdzają to, co możemy przeczytać na opakowaniach paczek papierosów. Przede wszystkim palenie może powodować raka. W przypadku krajów rozwiniętych już niemal 1/3 wszystkich zgonów wynikających z raka ma swoją genezę w paleniu tytoniu. Mało kto jednak wie, że to nie dotyczy wyłącznie papierosów tradycyjnych. Równie problematyczne są fajki, cygara oraz.... papierosy z filtrem! W wyniku spalania tytoniu zwiększamy ryzyko mutacji chromosomów, co może spowodować wystąpienie nowotworu jamy ustnej, gardła, warg, przełyku, pęcherzyka moczowego oraz innych elementów naszego organizmu!

Jaki rak jest powodowany przez alkohol?

Dla niektórych może być zaskoczeniem to, że alkohol również przyczynia się do zwiększenia ryzyka zachorowania na raka. Wiele nowotworów złośliwych, zwłaszcza związanych z dowolnym odcinkiem układu od jamy ustnej do wątroby, może być spowodowane piciem trunków. Alkohol m.in. potęguje złe działanie dymu tytoniowego, który bardzo często towarzyszy nam na imprezach alkoholowych.

Słońce to nie tylko witamina D - może też nas zabić!

Wiele mówi się o tym, jak ważne jest korzystanie ze słońca, aby zapewnić organizmowi dostęp do witaminy D.

Należy jednak przy tym pamiętać, że długotrwała ekspozycja na promienie słoneczne, a także przebywanie w solarium może by dla nas niezwykle niebezpieczne. Intensywne słońce może bowiem przyczynić się do powstania nowotworu złośliwego skóry. Dotyczy to w szczególności ludzi z jasną karnacją przebywających w miejscach szczególnie narażonych na promieniowanie słoneczne.

Azbest to znane zagrożenie?

Od dawna mówi się o tym, jak niebezpieczny jest azbest. Nie zmienia to jednak faktu tego, że wiele domów i bloków wciąż ma w sobie ten niezwykle szkodliwy budulec! Międzybłoniak aż u 3/4 chorych jest bezpośrednio powiązany z obecnością azbestu. Kto powinien uważać na ten czynnik? Przede wszystkim monterzy, hutnicy, stoczniowcy, budowlańcy, mechanicy samochodowi, kolejarze, elektrycy oraz producenci kotłów.

Czym są wirusowe czynniki rakotwórcze?

Nawet 10% nowotworów jest związanych z wirusami. W szczególności rak wątroby, szyjki macicy, żołądka oraz części układu krwionośnego jest związany z wirusami HPV, HBV czy RNA. W związku z tym niezwykle ważne staje się aktywne zwalczanie zakażeń wirusowych.

